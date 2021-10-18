أعلن نادي الهلال جاهزية اللاعب ياسر الشهراني لمواجهة نادي النصر غدًا الثلاثاء في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

سبب غياب ياسر الشهراني:

وكان الشهراني غاب مؤخرًا عن مباريات الهلال بسبب الإصابة التي كان تعرض لها وقت تواجده مع المنتخب السعودي بفترة التوقف الدولي الحالية، حيث لم يشارك بسبب الإصابة في مباراة الصين يوم الثلاثاء الماضي بتصفيات كأس العالم.

الشهراني جاهز:

وشارك الشهراني اليوم الاثنين في تدريبات الأزرق استعدادًا لمواجهة النصر وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

وكان المنتخب السعودي كشف أن الشهراني صاحب الـ29 عامًا أُصيب بتجمع سوائل في عضلة الساق جعلته لا يشارك في مباراة الصين.

وستنطلق مباراة الزعيم ضد النصر في تمام التاسعة مساءً على ملعب مرسول بارك في الرياض.