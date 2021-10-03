أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن الدعم غير المحدود لـ الرياضة السعودية، ساهم في استضافة المملكة للعديد من الفعاليات الكبرى على خلفية انطلاقة بطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عامًا غدًا الاثنين.

رسالة ياسر المسحل للمنتخبات المشاركة

وكان المسحل رحب ببعثات المنتخبات المشاركة، متمنيًا لهم التوفيق وطيب الإقامة في بلدهم الثاني، وأن تخرج النسخة الجديدة من بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا في أحسن صورة.

السعودية احتضنت العديد من الفعاليات الكبرى

وأشار المسحل إلى أن الدعم اللامحدود من القيادة للقطاع الرياضي أثمر احتضان العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى في المملكة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في كرة القدم وهو الدعم الذي كان من بين ثماره احتضان هذه البطولة.

ووجه ياسر المسحل الشكر والتقدير إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على جهوده من أجل تذليل كل العقبات وتسهيل كل الأمور لاستضافة هذه البطولة، متمنيًا التوفيق للمنتخب السعودي بتقديم صورة مشرفة وتحقيق اللقب ليضاف إلى سلسلة النجاحات الأخيرة للكرة السعودية.

وشهدت قرعة البطولة التي أُقيمت يوم 12 سبتمبر الماضي، وقوع منتخبات الأردن، اليمن، الكويت وعمان في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية كلًا من منتخبات فلسطين، الإمارات، لبنان والعراق، بينما يأتي المنتخب السعودي على رأس المجموعة الثالثة التي تضم منتخبي البحرين وسوريا.