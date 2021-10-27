كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن علاقتها بوالدها بعد انفصاله عن والدتها.

وقالت ياسمين صبري خلال لقائها ببرنامج “abtalks”، المذاع على يوتيوب: “جدتي وجدي لمامتي هما اللي ربوني، وجدتي ست شديدة، ومامتي كانت بطلة سباحة وخلوني أتدرب وألعب سباحة من وأنا عندي 4 سنين”.

علاقتها بأمها:

وتابعت الفنانة: “مكنش عندي رفاهية الوقت وكان فيه شدة والتزام عليّ بالذات في الرياضة ولو مكسبتش ممكن أضرب بالشبشب عادي، وطفولتي أنا بحبها، وعلاقتي بأمي هي كل حاجة في حياتي هي سافرت وحصل انفصال من وأنا عندي سنتين، مشفتش غير جدي وجدتي “.

وتابعت ياسمين صبري: “مفيش علاقة بوالدي وده مش بسبب الانفصال كل يوم الواحد بيبقاله اختيار وناس بتختار تكمل الطريق وتتحمل المسئولية وفيه ناس بتختار نفسها أو أيًا كان، والانفصال مش معناه العيلة تتفكك بالعكس ده بيبقى اختيار”.

مسلسلها الجديد:

وكشفت أن مسلسلها الجديد من فكرتها، والمؤلف هو محمد عبد المعطي، واصفة قصته بأنه: “قصة حلوة أوي، قصة مؤثرة أتمنى تعجب الجمهور”، نافية أن المسلسل يتناول قصة حياتها.

وبالنسبة إلى تدخلها في اختيار الأبطال؛ قالت باسمين صبري: “أنا من ساعة ما ابتديت أمثل ولغاية النهاردة أنا عمري ما تدخلت في اختيار الممثلين، بشوف أن كل واحد موجود في فريق العمل لازم هو اللي يحط شروطه وخبرته في الشغل، ودي حاجة بتاعت المخرج”.