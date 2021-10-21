اعترف المدافع الإيطالي جورجيو كيليني لاعب الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي أن اليوفي دفع ثمن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو في وقت متأخر فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وكان رونالدو بدأ الموسم مع الفريق الإيطالي، ثم قرر في سبتمبر الماضي الانتقال لصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمدة موسمين.

رحيل رونالدو أثر بشكل سلبي على يوفنتوس

واعترف كيليني أن رحيل رونالدو في بداية الموسم أثر بشكل سلبي على الفريق مضيفًا أنه كان يجب على اللاعب البرتغالي الرحيل في شهر أغسطس وليس في سبتمبر.

وتحدث كيليني لـ صحيفة Daily Mail البريطانية قائلًا: “رونالدو كان معنا حاسمًا وكان يبحث عن فريق جديد لكي يقدم معه كل ما يريد، لو كان رونالدو استمر معنا لكنا بنينا فريقًا للمستقبل، لكن هذا هو قراره، هو يفكر بالحاضر أكثر من المستقبل”.

وأضاف كيليني: ” لو كان رونالدو غادر يوفنتوس في أغسطس لكان أفضل، وكان ذلك سيجعلنا نستعد بشكل أفضل لما هو مقبل”.

وكان يوفنتوس فاز مساء أمس الأربعاء على فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي بهدف دون مقابل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

اليوفي في مواجهة قوية ضد إنتر ميلان

وسوف يواجه اليوفي، فريق إنتر ميلان في الدوري الإيطالي مساء الأحد المقبل حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة.