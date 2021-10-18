يملك الهلال والنصر مجموعة كبيرة ومميزة من اللاعبين أصحاب القيمة التسويقية العالية، وذلك قبل ديربي القارة الذي ينطلق اليوم بين كبيري الرياض بنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ديربي القارة يتفوق على مباراة الفريقين الكوريين تسويقيًّا:

وتبلغ قيمة لاعبي ديربي القارة 119 مليون يورو، بينما قيمة لاعبي فريقي أولسان وبوهانج ستيلرز الكوريين الجنوبيين تصل إلى 30 مليون يورو.

وتتفوق قيمة كل من البرازيلي ماثيوس بيريرا والمالي موسى ماريجا لاعبي الهلال على قيمة الفريقين الكوريين برصيد 31 مليون يورو بجانب ارتفاع قيمة كل من سالم الدوسري والأرجنتيني لوسيانو فيتو والبيروفي كاريلو والكوري جانغ هيون سو تعطي أفضلية لـ الهلال ولقيمة ديربي الرياض على قيمة الفريقين الكوريين.

اللاعبون السعوديون في الهلال يتفوقون:

وتعد قيمة اللاعبين السعوديين في الهلال أعلى بكثير من القيمة لدى اللاعبين في الفريقين الكوريين، حيث سالم الدوسري، 3.20 مليون يورو، القائمة يليه محمد كنو، 2.80 مليون يورو، محمد البريك، 2.50 مليون يورو، وياسر الشهراني، مليونا يورو، وصالح الشهري، 1.80 مليون يورو، ليبلغ إجمالي القيمة السوقية لأزرق الرياض 61.15 مليون يورو.

وفي النصر يتواجد الأرجنتيني غونزالو مارتينيز “بيتي” في صدارة القيمة السوقية في الفريق بـ 12 مليون يورو يليه الكاميروني أبوبكر 10 ملايين يورو والبرازيلي تاليسكا بالقيمة نفسها والمغربي حمدالله بـ 5 ملايين يورو والأوزبكي مشاريبوف 2.8 مليون يورو وسلطان الغنام بـ 2.7 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية الكلية للفريق بـ57.7 مليون يورو.