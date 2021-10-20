كشفت تقارير إعلامية عن المكافأة التي منحها خالد البلطان رئيس نادي الشباب للاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك بعد الفوز على نادي الاتحاد بهدفين دون رد مساء اليوم الجمعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

20 ألف ريال مكافأة لكل شبابي:

وقال الإعلامي الرياضي وليد الفراج في برنامج “أكشن مع وليد”: إن البلطان منح كل لاعب في الفريق الأول مكافأة مالية قدرها 20 ألف ريال، وذلك بعد الفوز على الاتحاد.

الاتحاد كان مشتتًا:

وفي وقت سابق، أكد الأرجنتيني إيفر بانيجا، لاعب الفريق الكروي الأول في نادي الشباب، على أن نادي الاتحاد كان مشتتًا وذلك عند مواجهة الفريقين مساء اليوم .

وتحدث بانيجا بعد المباراة قائلًا: “قابلنا فريقًا مشتتًا، ونجحنا في استغلال نقطة ضعف الفريق”.

ويتواجد الليث حاليًّا في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.