بيع ثلاثة صقور بمبلغ 285 ألف ريال في الليلة التاسعة عشرة لمزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ؛ الذي ينظمه النادي بمقره بملهم (شمال الرياض) حتى 15 نوفمبر المقبل.

وجاءت انطلاقة الليلة مع الصقر الأول شاهين فرخ طرح ظلم للطواريح مطلق الخراصي وباجد العتيبي وعامر الحارثي وعطية الخراصي، وبيع بمبلغ 89 ألف ريال.

مواصفات مميزة:

وحمل الصقر الثاني مواصفات مميزة، وهو شاهين فرخ طرح غرب عرعر للطواريح سعدون العنزي وحسين الطافور وسيف العنزي وراكان العنزي ورمضان الأسمر وعمران الأسمر وعبدالله الحربي وسيار العنزي وعبدالكريم مجاهد وحبيش مطر ومشعل الطافور وثاني العنزي، وبيع بمبلغ 118 ألف ريال.

واستمرت الليلة بالصقر الثالث شاهين فرخ طرح حقل للطاروحين خالد سليمان البلوي وسلطان مازن العمراني، وبيع بمبلغ 78 ألف ريال.

مزايا للطواريح:

ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، حيث ستستقبل فرق النادي الخمسة في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيده أو شبكة) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأية رسوم.

وبعد بيع الصقر تُستخرج شهادة تصدير له، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.