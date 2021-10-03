تُختتم الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد السبت، بـ3 مباريات، أبرزهم مواجهة الفيحاء ضد النصر.

مباريات الغد في دوري محمد بن سلمان

وتنطلق مباريات الغد بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد ضمك عند الساعة 5:40 مساء على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

ويحتل الاتفاق المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، وفي حالة فوزه اليوم سينفرد بالصدارة.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضيفًا على التعاون على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية عند الساعة 6:05 مساء، ويدخل الفريقان مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز وتحسين نتائجهما.

ويتواجد أبها في المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الترتيب برصيد 4 نقاط.

الفيحاء ضد النصر

وفي ختام الجولة العاشرة، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد النصر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويطمح الفريق الفيحاوي لمواصلة نتائجه الجيدة، فيما يسعى العالمي لمصالحة جماهيره وتحقيق الفوز.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة الغد، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر، ولكنه يملك مباراتين مؤجلتين.