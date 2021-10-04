قدم المصري الدولي محمد صلاح أداء مبهرًا مع فريقه ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم، ليحقق أكثر من رقم مميز في مسيرته المميزة مع الريدز.

محمد صلاح يحقق أرقامًا مميزة:

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى محمد صلاح ضد مانشستر يونايتد، وقالت: “3 أهداف، أسيست، ثالث هاتريك في مسيرته مع ليفربول في البريميرليج”.

وتابعت شبكة الإحصائيات الشهيرة: “ثاني هاتريك له في الدوري خارج الميدان.. رابع ثلاثية له في الدوريات الكبرى، وأول لاعب يسجل ثلاثية في البريميرليج في الأولد ترافورد”، ومنحته جائزة رجل المباراة بتقييم 9.9 درجة.

صلاح يخطف الأنظار:

وتألق محمد صلاح بشكل لافت في مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول، حيث نجح في تسجيل هاتريك بمعقل الشياطين الحمر “أولد ترافورد”، ليقود فريقه لفوز ساحق بخماسية نظيفة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد رصيده إلى 21 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 14 نقطة ليتواجد في المركز السابع.