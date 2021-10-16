كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن أنه سيتم إتباع نسبة 50-50 لحضور جمهور فريقي الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد غد الثلاثاء.
#وليد_الفراج: لقاء نصف نهائي الآسيوية #النصر_الهلال سيكون بنسبة مقاعد 50-50 وكلا الفريقين لديهم علم ووقعوا على ذلك
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#الهلال_بيرسبوليس#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/uXwWCkgzXc
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 16, 2021
القرار مُتفق عليه منذ فترة
وقال الفراج في حلقة السبت ببرنامج ” أكشن مع وليد” على قناة MBC Action : “تم الاتفاق وقبل مباراة الديربي الآسيوي بفترة طويلة على أن الحضور الجماهيري سيكون بنسبة 50-50 لجمهور الفريقين، تحسبًا لوصول الفريقين لدور نصف النهائي، كان هناك محادثات حول جعل الحضور الجماهيري لصاحب الأرض في مرسول بارك بنسبة 90% والفريق الضيف بنسبة 10%، ولكن تم الاستقرار على حضور جمهور الفريقين بالتساوي، حيث كان من المتوقه تأهل الهلال والنصر وهو ما تحقق”.
وأضاف الفراج: “القرار كان من بدري والفريقين وقعا على الموافقة، وكل شيء كان مُرتب له”.
موعد مباراة الهلال والنصر آسيويًا
يذكر أن الهلال كان وصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بعد الفوز على فريق بيرسبوليس الإيراني بثلاثية دون رد، بينما تأهل النصر بعد إقصاء فريق الوحدة الإماراتي بخماسية مقابل هدف.
وسوف يتقابل كبيري العاصمة بعد غد الثلاثاء في ملعب مرسول بارك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.
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