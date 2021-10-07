سيغيب 7 لاعبين عن فريقي الأهلي والهلال، وذلك خلال مباراة الغد بين الفريقين في الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب غياب الحارس محمد العويس

وسيفقد الراقي حارسه الدولي محمد العويس الذي أُصيب خلال فترة التوقف الدولي الماضية مع المنتخب السعودي.

أما نادي الهلال فسيغيب عنه 6 لاعبين وهم المالي موسى ماريجا وياسر الشهراني والكوري جانغ هين سو والثلاثي خليفة الدوسري وحمد اليامي وعبدالله الحمدان لانضمامهم للمنتخب الأولمبي السعودي الذي يخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2022.

أبرز ما يُميز قمة الأهلي والهلال

ويعيش الراقي صحوة فنية جيدة بعد أن فاز في آخر لقاءين دوريًا على حساب ناديي الاتفاق والطائي، كما يعيش الهلال فترة فنية جيدة، وذلك بعد تأهله لنهائي دوري أبطال آسيا.

ويحتل الراقي المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة، والهلال رابعًا برصيد 15 نقطة.