أكد الخبير الاقتصادي أحمد الشهري أن الموافقة السامية الكريمة على منح الجنسية السعودية لعدد من الكفاءات تأتي في إطار جذب أفضل العقول والقدرات لخدمة المملكة.

وأضاف الشهري لـ”المواطن“، أن ذلك سيسهم أيضًا في زيادة قاعدة القوى البشرية المتخصصة والمميزة في بعض المجالات بما يسهم في تحقيق نتائج اقتصادية ومعرفية أسرع وأكثر استدامة ولاسيما من العلماء وكبار الخبراء، زيادة الرصيد الوطني العام من الخبرات والعلماء والمختصين البارزين في مجالاتهم ومنحهم الاستقرار والانتفاع بحقوق المواطنة يزيد من فرص تشكيل مجتمع سعودي يتسم بالتسامح وحب المعرفة والتقدم.

وبين الشهري أن هذه عادة عالمية حيث إن البلدان الأكثر استقطابًا للكفاءات والخبرات والعلماء تعد الأكثر تقدمًا.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية لديها ملفات استراتيجية في المجالات الاقتصادية والمعرفية تسعى إلى تحقيقها كدولة لها سمات وتطلعات تقدمية ضمن العالم الأول ولهذا ستكون الجنسية السعودية جاذبة لخيرة العقول عالميًا؛ لأنهم إضافة للبشرية والمملكة تدعم كل ما يدعم التقدم البشري على جميع المستويات.