أثار اللاعب النيجيري أحمد موسى، لاعب نادي النصر سابقًا، الجدل وذلك بعد أن علق على الأزمات التي يمر بها أصفر العاصمة حاليًّا، سواء على المستوى الإداري والفني.

ماذا حدث لـ النصر ؟

وكان مجلس إدارة النصر قرر الموافقة اليوم الأربعاء على قبول استقالة حسين عبدالغني من منصب المدير التنفيذي لـ كرة القدم بالنادي وإقالة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل.

النصراويون يردون على أحمد موسى:

ونشر موسى رمزًا للتعليق على أزمات العالمي أثار غضب عشاق نادي النصر، مما دفعهم للسخرية منه وأنه كان عنصرًا غير مفيد فنيًّا مع الفريق.

وكان موسى غادر النصر في صيف 2020، لينتقل بعدها لفترة قصيرة مع نادي كانو بيلارز الأرجنتيني، ثم انتقل حاليًّا لفريق فاتح كراجمرك التركي.

يذكر أنه منذ خسارة النصر في بطولة دوري أبطال آسيا وإقصائه من البطولة لم يحقق العالمي الفوز في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر من فريقي الاتفاق والشباب وتعادل مع الفيحاء.