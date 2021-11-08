يستعد أخضر الصالات لإقامة معسكر تدريبي في مدينة الدمام، يوم غد الثلاثاء، استعدادًا للمشاركة في المنافسات القادمة.

الدمام تُجهز أخضر الصالات:

ومن المقرر أن يستمر معسكر أخضر الصالات في الدمام حتى يوم 17 نوفمبر الجاري، في إطار الاستعداد للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية المقبلة.

وسيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات مباراتين وديتين مع نظيره العُماني يومي 14 و16 نوفمبر الجاري، وذلك بناء على طلب الجهاز الفني للأخضر بقيادة المدرب الإسباني أندرو بلازا.

19 لاعبًا في قائمة المنتخب:

وكان المدير الفني للأخضر، الإسباني أندرو بلازا، قد استدعى 19 لاعبًا للانخراط في المعسكر التدريبي في الدمام، وهم؛ أسعد السعد، عبدالله الشمري، حمود الدهان، عمر الدبل، سلطان الدحيم، معاذ العسيري، إبراهيم العسيري وصالح القرني.

وضمت قائمة أخضر الصالات أيضًا كلًّا من؛ عبدالله الدوسري، فرحان الأسمري، فيصل السلطان، فهد الرديني، عبدالإله العتيبي، محسن فقيهي، محمد الخماس، عبدالعزيز العلوني، نواف العروان، عبدالله مغربي ومحمد فلمبان.