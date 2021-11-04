يترقب عشاق كرة القدم السعودية غدًا الجمعة ديربي النصر والشباب وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أرقام متقاربة بين النصر والشباب

ويملك الفريقان أرقامًا متقاربة، تُشعل الديربي غدًا حيث لعب كل منهما ضد الآخر في 89 مباراة من قبل، حيث فاز الليث في 32 لقاء في مباريات الدوري بمسمياته المختلفة، بينما فاز النصر في 31 لقاء وكان التعادل حاضرًا بين الفريقين في 26 لقاء وأحرز الشباب 109 أهداف بينما سجل النصر 103 أهداف.

وعلى مستوى الدوري السعودي للمحترفين، لعب النصر ضد الشباب في 26 لقاء، حيث فاز الليث 10 مرات، وانتصر النصر في 8 مباريات، بينما انتهت 8 لقاءات بالتعادل.

لقاء الغد رقم 14 على ملعب الملز

وتُقام المباراة غدًا بين الفريقين على ملعب الملز في الرياض، حيث سيكون لقاء الغد بين الفريقين هو اللقاء رقم 14 بينهما على ملعب ” الملز”.