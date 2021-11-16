حقق منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، وذلك بعد التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

منتخب إنجلترا لم يذق طعم الخسارة

وتمكن المنتخب الإنجليزي وخلال 10 جولات من تصفيات المونديال، من الفوز في 8 مباريات وتعادل مرتين، وسجل 29 هدفًا ودخل مرماه فقط 3 أهداف، كما خرج المنتخب الإنجليزي بشباك نظيفة في 7 مباريات.

إنجاز غريب لـ هاري ماجواير رغم تراجع مستواه

وحقق اللاعب الإنجليزي هاري ماجواير إنجازًا غريبًا مع منتخب بلاده رغم الانتقادات التي يتعرض لها بسبب تراجع مستواه مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسجل ماجواير بالأمس في شباك منتخب سان مارينو في المباراة التي انتهت بفوز إنجلترا بعشرة أهداف دون رد.

يذكر أن ماجواير وفقًا لما ذكرته شبكة Opta أصبح ثاني هدافي المنتخب الإنجليزي بالعام الحالي برصيد 5 أهداف، ولا يتفوق عليه سوى المهاجم هاري كين، الذي سجل رباعية في لقاء أمس ضد سان مارينو مسجلًا 16 هدفًا خلال السنة.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى المونديال رفقة منتخبات” قطر، البرازيل، سويسرا، صربيا، ألمانيا، الدنمارك، فرنسا بلجيكا، إسبانيا، كرواتيا”.

وسبق لـ منتخب إنجلترا الفوز بلقب كأس العالم مرة واحدة وكانت في عام 1966 على حساب منتخب ألمانيا، كما خسر المنتخب الإنجليزي نهائي بطولة كأس أمم أوروبا نسخة 2020، ضد المنتخب الإيطالي بركلات الجزاء الترجيحية في يوليو الماضي.