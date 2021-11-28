تسبب الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي في أزمة، للاعبين الأفارقة لدى النادي، وذلك بعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون التي أُقيمت أمس السبت في الدوري الإنجليزي.

وتشارك منتخبات مصر والسنغال والكاميرون وغينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا التي تنطلق مطلع العام المقبل في الكاميرون.

كلوب يراوغ

وحتى الآن ألمح كلوب إلى أنه لا يرغب في سفر أي من نجومه الأفارقة للمشاركة مع منتخبات بلدانهم في بطولة كأس أمم إفريقيا إلا بعد مباراتي ليستر سيتي وتشيلسي في فترة البوكسينج داي في الدوري الإنجليزي.

وتحدث كلوب قائلًا: ” نحن ندرس الأمر ونفكر فيه، ونأمل في التوصل لاتفاق حول ذلك”.

ومن المؤكد غياب محمد صلاح وساديو ماني وكيتا عن مباراة ليفربول بالدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، وأيضًا الغياب عن مباراة برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

وفي حال تأهل منتخبات مصر والسنغال ومالي بكأس الأمم الإفريقية إلى الأدوار الإقصائية فإن الثلاثي من المتوقع غيابهم عن مباراة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي ومباراة محتملة في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ملخص مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

وكانت مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، انتهت بفوز ليفربول برباعية دون رد.

وبدأ الريدز ضاغطًا بقوة في المباراة، لينجح اللاعب البرتغالي دييغو جوتا في إحراز الهدف الأول للريدز في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من اللاعب أندري روبيرتسون.

وفي الدقيقة الثانية والثلاثين، واصل ليفربول ضغطه بقوة، ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب دييغو جوتا بطريقة جميلة.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ سبع دقائق، تمكن اللاعب الإسباني تياجو ألكانتارا من إحراز ثالث الأهداف بعد مراوغة رائعة في دفاعات فريق ساوثهامبتون.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وساوثهامبتون بتقدم ليفربول بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل الريدز تقدمه الهجومي سعيًا لإحراز الهدف الرابع، حتى تمكن اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك، من إضافة رابع الأهداف من ركلة ركنية في الدقيقة الـ53.

وأصبح رصيد ليفربول بعد الفوز في مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون 28 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 14 نقطة، في المركز الرابع عشر.