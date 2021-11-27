انتهت مباراة ليفربول وساوثهامبتون برباعية دون رد للريدز، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة ليفربول وساوثهامبتون:

وبدأ الريدز ضاغطًا بقوة في المباراة، لينجح اللاعب البرتغالي دييغو جوتا في إحراز الهدف الأول للريدز في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من اللاعب أندري روبيرتسون.

وفي الدقيقة الثانية والثلاثين، واصل ليفربول ضغطه بقوة، ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب دييغو جوتا بطريقة جميلة.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ سبع دقائق، تمكن اللاعب الإسباني تياجو ألكانتارا من إحراز ثالث الأهداف بعد مراوغة رائعة في دفاعات فريق ساوثهامبتون.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وساوثهامبتون بتقدم ليفربول بثلاثية دون رد.

فان دايك يزيد الغلة التهديفية:

وفي الشوط الثاني، واصل الريدز تقدمه الهجومي سعيًا لإحراز الهدف الرابع، حتى تمكن اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك، من إضافة رابع الأهداف من ركلة ركنية في الدقيقة الـ53.

وأصبح رصيد ليفربول بعد الفوز 28 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 14 نقطة، في المركز الرابع عشر.

يذكر أن لقاء ليفربول وساوثهامبتون كان أُقيم على ملعب الأنفيلد معقل فريق ليفربول.

وقبل مباراة ليفربول وساوثهامبتون، كان الريدز حقق فوزًا ثمينًا على حساب فريق بورتو البرتغالي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا.