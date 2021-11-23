نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع فعاليات “الأسبوع العالمي لريادة الأعمال “، متضمناً تجارب وقصص نجاح رواد الأعمال في المملكة، وجلسات حوارية لدعم رواد الأعمال والمبتكرين في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.

جلسة حوارية:

وشملت الفعاليات جلسة حوارية شارك فيها ممثلو بنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومعهد ريادة الأعمال الوطني، ومختصون في مجال ريادة الأعمال، تناولت سبل تمويل المشروعات والتحديات التي تواجه رواد الأعمال في مجال تأسيس المشروعات الناشئة، وأشكال الدعم الذي تقدمه جهات الاختصاص لرواد الأعمال لتنمية وتطوير مشاريعهم.

صناعة الريادة بينبع:

وتضمن برنامج الفعاليات إطلاق مبادرة “صناعة الريادة بينبع” والتي تستهدف مائة رائد ورائدة أعمال لمشروعات قائمة بينبع، لمتابعتها وقياس الأثر الإيجابي لها ودفعها نحو التحسين المستمر والتميز من خلال ورش عمل لدعم رواد الأعمال بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم المتاحة وتقديم الاستشارات والمساهمة في التسويق مجاناً من قبل ” أنجز للتسويق ” باعتبارها منشأة سعودية متخصصة في مجال التسويق وبناء الإستراتيجيات.