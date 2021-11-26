قالت شركة أسترازينيكا: إنها تأمل في أن يكون لقاحها من الأجسام المضادة لفيروس كورونا فعالًا ضد الطفرة الجنوب إفريقية للمرض بالاسم العلمي B.1.1.529.

وأضافت أسترازينيكا: “كما هو الحال مع أي طفرة جديدة، فإننا نبحث في السلالة B.1.1.529 لمزيد من المعلومات وكيف يتفاعل اللقاح معها”.

وأكدت أسترازينيكا أنها بدأت بالفعل البحث في بوتسوانا للحصول على مزيد من المعلومات حول الطفرة الجديدة.

المتحور الجديد:

وتم اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا يقول العلماء: إنه مصدر قلق بسبب ارتفاع عدد الطفرات فيه، وانتشاره السريع بين الشباب في غاوتنغ، المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد.

وباتت أوروبا مجددًا البؤرة العالمية للوباء، فيما خفض المتحور دلتا الشديد العدوى فاعلية اللقاحات في لجم انتقال المرض، بنسبة 40% على ما أفادت منظمة الصحة العالمية.

وتسبب وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 1.5 مليون شخص في أوروبا وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادًا إلى حصائل رسمية.

أرقام صادمة:

وفي المجموع، أودى الفيروس بأكثر من 5.16 مليون شخص في أنحاء العالم منذ نهاية العام 2019. إلا أن منظمة الصحة العالمية ترى أن حصيلة الجائحة قد تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات.

وفي سياق متصل، منعت إيطاليا اليوم الجمعة، دخول مواطني 7 دول من جنوب القارة الإفريقية إلى أراضيها، وسط انتشار متحور جديد من فيروس كورونا في تلك البلدان، كما اتخذت سنغافورة نفس القرار.