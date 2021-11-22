أصدرت وكالة الأنباء السعودية “واس” النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.

ووفق “النشرة الاقتصادية” بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

العملات اليوم:

الريال السعودي 3.75 .

الدرهم الإماراتي 3.67 .

الدينار البحريني 0.37 .

الريال العماني 0.38 .

الريال القطري 3.64 .

الدينار الكويتي 0.30 .

الجنيه المصري 15.65 .

اليورو 0.88 .

الجنيه الإسترليني 0,74 .

اليوان الصيني 6.38 .

الذهب اليوم:

وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:

الذهب 1819.4 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

الفضة 24.54 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 1031 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 2000.5 دولارًا للأوقية.

النفط اليوم:

وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:

برنت 79.89 دولارًا أمريكيًا.

نايمكس خفيف 76.91 دولارًا.

نفط الغاز 671 دولاراً.

الغاز الطبيعي 4.799 دولارات.

غاز البروبان 4947 دولارًا.