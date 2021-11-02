أصدرت وكالة الأنباء السعودية “واس” النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.

ووفق “النشرة الاقتصادية” بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

العملات اليوم:

الريال السعودي 3.75 .

الدرهم الإماراتي 3.67 .

الدينار البحريني 0.37 .

الريال العماني 0.38 .

الريال القطري 3.64 .

الدينار الكويتي 0.30 .

الجنيه المصري 15.66 .

اليورو 0.86 .

الجنيه الإسترليني 0.73 .

اليوان الصيني 6.39 .

أسعار الذهب:

وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:

الذهب 1790.5 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

الفضة 23.48 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 1039.5 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 2006.32 دولارات للأوقية.

النفط اليوم:

وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:

برنت 84.29 دولارًا أمريكيًا.

نايمكس خفيف 83.19 دولارًا.

نفط الغاز 715.25 دولاراً.

الغاز الطبيعي 5.415 دولارات.

غاز البروبان 5362 دولارًا.