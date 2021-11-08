تشهد منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين تألقًا لافتًا من اللاعبين الأجانب هذا الموسم، حيث قدموا مستوى لافتًا خلال الجولات الـ11 الماضية.

كورونادو يتصدر القائمة:

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفا سكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة اللاعبين الأعلى تقييمًا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو القائمة بتقييم 8.13 درجة، بعد تألقه بقميص العميد في موسمه الأولى، ليصبح من الأعمدة الأساسية في تشكيلته.

أفضل اللاعبين في الدوري السعودي:

وجاء سالم الدوسري في المركز الثاني بقائمة أفضل اللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين، بعد حصوله على تقييم 7.42 درجة، عقب تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ومنحت شبكة “سوفا سكور”، 3 لاعبين تقييم 7.39 درجة، وهم؛ نجم نادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا ونجم فريق الفتح، البيروفي كريستان كويفا، بالإضافة إلى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، أولا جون.