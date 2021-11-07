ظهر نجما الاتحاد والشباب، كورونادو وبانيغا بشكل مميز هذا الموسم؛ ليكونا الأبرز ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كورونادو وبانيغا يخطفان الأنظار:

ونال البرازيلي إيغور كورونادو والأرجنتيني إيفر بانيغا إشادة كبيرة على أدائهما مع الاتحاد والشباب، وأكد النقاد في برنامج المنصة مع الإعلامي محمد البكيري على إذاعة “ألف ألف”، أنهما الأكثر تأثيرًا في الجولة الماضية.

وعلق عمر الكاملي على أداء الثنائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قائلًا: “كورنادو أفضل من بانيغا بالأرقام، ولكن هذا لا يقلل من نجومية النجم الأرجنتيني”.

وتحدث راكان سامي خلال تصريحاته الإذاعية قائلًا: “كورنادو وبانيغا هم الأكثر تأثيرًا في 11 جولة، ولكن الأفضلية تميل نسبيًّا لنجم نادي الاتحاد رغم الاختلاف الطفيف في المراكز”.

وتابع: “كورنادو وبانيغا يلعبان دورًا محوريًّا في الشباب والاتحاد، ولكن بانيغا يمتاز في التمريرات وجودتها وضرب الخطوط بجانب العرضيات، كونه يستلم الكرة من الـ20 متر الأولى من الملعب”.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة من الفوز في 7 مباريات، والتعادل في مواجهتين وخسارة مثلهما.

على الجانب الآخر، نجح الشباب في تحقيق الفوز مؤخرًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بهدف دون رد، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة.