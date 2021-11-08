شهدت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي تألقًا لافتًا من المدافعين، خاصة الأجانب.

أحمد حجازي يتصدر القائمة:

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفا سكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة المدافعين الأعلى تقييمًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المصري الدولي أحمد حجازي القائمة بتقييم 7.34 درجة، بعد تألقه بقميص العميد للموسم الثاني على التوالي، ليصبح من الأعمدة الأساسية في تشكيلته.

الأفضل دفاعيًّا في الدوري:

وجاء المقدوني إزغان أليوسكي في المركز الثاني بقائمة أفضل المدافعين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد حصوله على تقييم 7.24 درجة، عقب تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ومنحت شبكة “سوفا سكور”، 3 لاعبين تقييم 7.15 درجة، وهم؛ نجم نادي الباطن، البرازيلي ريناتو شافيز ونجم فريق النصر، علي لاجامي، بالإضافة إلى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، الجزائري فاروق شافعي.