طرحت أمانة الأحساء 80 فرصة استثمارية عبر منصة الاستثمار البلدي “فرص” خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021م.

تفاصيل الفرص الاستثمارية:

وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا أن الفرص الاستثمارية المطروحة تتضمن أنشطة ومجالات متعددة منها 49 نشاطاً تجارياً، و 4 مواقع للأنشطة المالية، و 27 نشاطاً صناعياً، منوهاً إلى أن الآليات الإجرائية للفرص الاستثمارية تأتي امتداداً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تعزيز جانب الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية التي تُعلن عنها الأمانات والبلديات، تيسيراً على المستثمرين والمهتمين في الاطلاع على جميع الفرص المعلن عنها في بوابة موحدة مما يسهم في رفع قاعدة المتنافسين وينعكس إيجابا على تنمية المدن.

أبرز الفرص:

وبين أن أبرز الفرص هي (إنشاء وتشغيل وصيانة موقع “تشاليح السيارات السكراب” بمخطط المطيوي على مساحة 10000 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة مصنع “صناعات خفيفة ومتوسطة” بذات الموقع، وترميم وتشغيل وصيانة سوق تجاري في مدينة المبرز، وتشغيل وصيانة محال بيع خضار وفاكهة، ومشاتل زراعية بسوق الخضار المركزي، وتشغيل وصيانة متاجر بسوق الحرفيين بوسط مدينة الهفوف، وإنشاء وتشغيل وصيانة “أكشاك أغذية” بوسط مدينة المبرز وحديقة هجرة مريطبة، وإنشاء وتشغيل وصيانة “مكائن صرافات آلية” سيارة، وإنشاء وتشغيل وصيانة ورش صناعية بالمنطقة الصناعية في مدينة العيون).