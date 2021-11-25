قالت الخارجية الروسية إن الولايات المتحدة تريد ضخ المزيد من النفط الروسي لخفض أسعار النفط في إطار الخطة التي تتبناها أمريكا لمواجهة ارتفاع أسعار النفط من خلال السحب من الاحتياطي الاستراتيجي.

أسعار النفط تتأرجح

وتذبذبت أسعار النفط خلال اليومين الأخيرين في انتظار رد فعل كبار منتجي النفط على القرار الأمريكي فيما تعقد أوبك اجتماعًا لها مطلع الشهر المقبل يليه اجتماع مع مجموعة أوبك+ الذي يضم تحالف كبار المنتجين من خارج أوبك.

وهبطت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بواقع تسعة سنتات إلى 78.30 دولار للبرميل، بحلول الساعة 02:01 بتوقيت غرينتش، مواصلة تكبد خسائر بعد تراجعها 11 سنتاً أمس الأربعاء.

تفاصيل القرار الأمريكي

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء الماضي، أنها ستسحب كميات من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا، في محاولة لتهدئة الأسعار، أي خفض أسعار الخام.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستفرج عن 50 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية للحد من ارتفاع أسعار البنزين، على أن يقوم مستهلكون آخرون مثل اليابان والمملكة المتحدة والهند والصين وكوريا الجنوبية بالإفراج عن احتياطياتهم أيضًا.