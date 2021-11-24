هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة رئيس ولاعبي وجماهير نادي الهلال بمناسبة تحقيق الفريق بطولة كأس دوري أبطال آسيا وتأهله إلى كأس العالم للأندية.

وأشاد سموه خلال اتصال هاتفي برئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل بجهود الفريق في هذه البطولة القارية وما حققه من إنجاز يسجل باسم الوطن، مثمناً ما تجده الرياضة السعودية من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مما كان له أبلغ الأثر فيما تحقق من إنجازات رياضية.

من جانبه ثمن رئيس النادي فهد بن نافل اتصال سمو أمير المنطقة بالنيابة، واهتمامه الكبير الدائم بأبناء المنطقة في شتى المجالات.