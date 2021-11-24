هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، نادي الهلال، بمناسبة تحقيق فريق كرة القدم بالنادي بطولة دوري ابطال آسيا.

أمير تبوك يُرسل برقية للزعيم:

وقال أمير تبوك في برقية تلقّاها رئيس مجلس إدارة الزعيم فهد بن نافل العتيبي: “يطيب لنا بمناسبة تحقيق نادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، أن أعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الانجاز، والذي يأتي تجسيدًا للدعم الكبير والاهتمام والرعاية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد- حفظهما الله- لشباب الوطن لاعتلاء منصات التتويج في كافة المجالات. متمنيًا لكم مزيد التوفيق”.

فهد بن نافل يوجه رسالة:

هذا وقد أعرب الأستاذ فهد بن نافل رئيس النادي عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك على هذه التهنئة الذي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي من سموه الكريم كأحد الرموز الرياضية الهامة في الوطن.