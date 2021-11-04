وافق أعضاء تحالف أوبك+ خلال الاجتماع الذي عقد اليوم لمناقشة أوضاع سوق النفط، على سقف سياسة زيادة إنتاج البترول دون تغييرات عند مستويات 400 ألف برميل يوميًا خلال شهر ديسمبر المقبل.

الضغوط على أوبك+

وبحسب قناة الإخبارية فإن أعضاء منظمة أوبك والمنتجين الكبار من خارجها لم يخضعوا للضغوط الأمريكية التي كانت تسعى إلى زيادة الإنتاج بأكثر من الحد المتفق عليه.

ومن المقرر أن تعقد المنظمة اجتماعها المقبل في الثاني من ديسمبر.

وكانت أسواق الطاقة تترقب ما سيسفر عنه اجتماع اليوم، وسط ارتفاع كبير في الأسعار، وأزمة طاقة في الصين، وغاز في أوروبا، دفعت إلى إغلاق عدد من المصانع ولا سيما في بريطانيا.