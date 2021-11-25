يُعد النيجيري أوديون إيغالو أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

إيغالو يتألق هجوميًا

ونجح إيغالو في تسجيل نصف أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الـ24 الأخيرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أحرز 12 هدفًا.

ويطمح أوديون إيغالو في مواصلة التألق خلال مباراة الشباب ضد الرائد اليوم، وهز الشباك، لتعزيز صدارته لقائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب ضد الرائد

ويحل الرائد ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عند الساعة 7:40 مساء اليوم الخميس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما يقع الفريق الريداوي في المركز الخامس برصيد 18 نقطة.