توج نجم فريق الشباب، النيجيري أوديون إيغالو، بلقب الأفضل في منطقة غرب آسيا، بعد تألقه اللافت خلال منافسات شهر أكتوبر الماضي.

إيغالو الأفضل في غرب آسيا شهر أكتوبر:

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل قليل، عن فوز إيغالو في استفتاء أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن شهر أكتوبر، بعد حصوله على 54.23% من الأصوات عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

وتألق إيغالو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في شهر أكتوبر الماضي، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف، ليقوده إلى التقدم في ترتيب البطولة، ويكون من أهم نجوم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر المهاجم النيجيري قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 أهداف بعد نهاية منافسات الجولة الـ11، بالتساوي مع نجم فريق التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا.

أبرز النجوم الشهر الماضي:

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن عن أهم اللاعبين الذين برزوا مع فرقهم أو منتخباتهم الوطنية في المسابقات الكروية المحلية في غرب آسيا خلال شهر أكتوبر الماضي، والذي شهد احتدام المنافسة في بطولات الدوري.

واختار الاتحاد الآسيوي بجانب إيغالو، 6 لاعبين آخرين وهم؛ فراس البريكان “الفتح”، عثمان كامارا “اتحاد كلباء الإماراتي”، مصعب اللحام “الرمثا الأردني”، بغداد بونجاح “السد القطري”، محمد قدوح “العهد اللبناني” ومحمود المواس “الشرطة العراقي”.