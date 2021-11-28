اُختتمت بالأمس منافسات البطولة الأولى من بطولات كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني والمقامة لرياضة Call Of Duty الإلكترونية.

كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني

ويضم كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني 5 بطولات لـ5 رياضات إلكترونية مختلفة والذي يحدد فيه بطل العام لكل رياضة إلكترونية.

وشهدت البطولة حضور جماهيري كثيف وانتهت البطولة بمفاجأة من قبل الحصان الأسود نادي F16 Esports الذي حقق لقب البطولة بعد مواجهة نادي Falcons Esports في النهائي الذي احتل المركز الثاني بعد خسارته.

وتحقيق F16 Esports لم يكن وليد الصدفة فقد حقق النادي المركز الثاني في بطولة Call Of Duty بالدوري السعودي الإلكتروني 2021 بنسخته الثانية، وأشادت الجماهير الحاضرة بالمستوى الذي رأوه على خلال المباريات وكذلك تنظيم المباريات من قبل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

الجماهير تزيد قوة الرياضات الإلكترونية

وصرح نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والرياضة في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أحمد البشري، قائلًا: “حينما نستحدث بطولة جديدة ونرى مثل هذا الإقبال من الجماهير للحضور لمقر قمة المنافسة السعودية والمشاهدة عبر قنواتنا يبين لنا ذلك أن بطولات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تلامس جمهور الرياضات الإلكترونية وتحقق مرادهم”.

ومن المقرر أن تنطلق يوم الجمعة القادم 3 ديسمبر 2021 الموافق 28 ربيع الآخر 1443 البطولة الثانية من بطولات كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني والتي ستقام لرياضة CS: GO الإلكترونية وبإمكان الجماهير حجز تذاكر الحضور عن طريق الرابط https://t.co/nH5ATcd9Or?amp=1