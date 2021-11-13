يبدو أن استدعاء لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم للاعب التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق الكروي الأول في الأهلي، قد تسبب في أزمة قانونية للجنة.

أحمد الأمير – مختص بالقانون الرياضي :

مع الأهلي مستند رسمي من الزمالك .. أنه لا يوجد أي ارتباط بين "النقاز" والزمالك ..

الحصاد الرياضي …@AhmadAlamir1 pic.twitter.com/TFw5y5s2i6

— برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) November 12, 2021

الأمير ينتقد تصرف لجنة الانضباط:

وعلق أحمد الأمير، خبير لوائح كرة القدم، عبر حسابه في “تويتر” على قيام لجنة الانضباط باستدعاء اللاعب التونسي قائلًا: “من خلال خبراتي المتواضعة في القانون، لم تمر علي حالة احتجاج بخصوص عدم أهلية لاعب للمشاركة، ويتم استدعاؤه من قبل اللجنة”.

وأضاف الأمير: “عبء إثبات مخالفة اللاعب يقع على الطرف المُحتج، وليس على اللجنة أو اللاعب، فإذا لم يستطع ذلك يُرفض الاحتجاج”.

موقف الأهلي من ضم النقاز سليم:

ودافع الأمير في تصريحات تلفزيونية عن موقف النادي الأهلي وضمه للاعب التونسي قائلًا لـ برنامج “الحصاد الرياضي” : “مع الأهلي مستند رسمي من الزمالك المصري يُفيد بأنه لا يوجد أي ارتباط بين اللاعب والزمالك، إذا الأهلي ليس عليه أي مشكلة”.

وكان النقاز صاحب الـ29 عامًا انضم لصفوف الأهلي قادمًا من الزمالك المصري كصفقة انتقال حر بسبب عدم قدرة الزمالك على قيده؛ كونه معاقبًا بمنع تسجيل الصفقات لفترتين بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم.