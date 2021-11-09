حذر استشاري طب وجراحة عيون، عبدالملك القحطاني، من أضرار تأثير إضاءة الأجهزة الذكية والشاشات الإلكترونية المختلفة على العين لدى الأطفال، خاصة مع مرور الوقت.

تأثير إضاءة الشاشات المختلفة على العين..

(استشاري طب وجراحة عيون): كثرة الاستخدام من الأطفال يزيد من قياس النظارة#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/aIL8I7DnG7

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 7, 2021

تأثير الأجهزة الذكية

وقال القحطاني، خلال حلقة برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن كثرة استخدام الأجهزة الذكية عن قرب، وإحاطة الشاشات بالأطفال في المنزل يزيد من قياس النظارة لديهم.

وتابع أنه ثبت علميا أن كثرة استخدام أي شيء قريب يزيد من قياس النظارة، بمعنى أن الطفل الذي لا يخرج للأماكن المفتوحة والحدائق يتسبب ذلك في زيادة قياس النظارة لديه؛ لأنه لم يتعود للنظر للأشياء البعيدة.

الأجهزة الذكية والبالغون

وأضاف القحطاني “بالنسبة للكبار والبالغين لم يثبت حتى الآن وجود ضرر من الأجهزة الذكية على العين، ولكنها قد تسبب حالة من الإرهاق ولكن لم يثبت أنها تصدر إشعاعات ضارة”.