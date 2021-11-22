أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالمستوى اللافت الذي يُقدمه النجم سالم الدوسري مع الهلال خلال المواسم الأخيرة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

نهائي دوري أبطال آسيا

وتتجه أنظار الجماهير إلى استاد الملك فهد الدولي في الرياض “درة الملاعب”، مساء يوم غد الثلاثاء، لمتابعة مباراة الهلال ضد بوهانغ ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

ويشهد نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021 حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، حيث تم السماح بالحضور بنسبة 100%، الأمر الذي يحفز لاعبي الزعيم على الظهور بشكل مميز؛ وتحقيق الفوز على بوهانغ ستيلرز.

الآسيوي يُشيد بمستوى سالم الدوسري

وقال: “لا يختلف اثنان على نجومية سالم الدوسري؛ اللاعب الذي كان علامة فارقة في صفوف الهلال في المواسم الأخيرة حينما فرض حضوره خلال الكثير من المناسبات الكبيرة كان آخرها تسجيله هدف الفوز الثمين على الغريم التقليدي فريق النصر في الدور قبل النهائي”.

وتابع: “وارتبط اسم الدوسري مع النجاحات العديدة التي حققها الهلال في السنوات الأخيرة، فعلى المستوى القاري كان اللاعب ضمن كتيبة الفريق التي حققت اللقب عام 2019، وساهم في تسجيل 3 أهداف وصناعة غيرها العديد لزملائه من بينهم الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي نال لقب الهداف لاحقًا”.

وأضاف: “يعتبر الدوسري واحدًا من أربعة لاعبي الهلال فقط لعبوا في ثلاث نهائيات لدوري أبطال آسيا، رغم أنه لعب لمدة 41 دقيقة فقط في دور المجموعات، إلا أنه عوض ذلك بأدائه الرائع خلال مراحل خروج المغلوب، حيث تم اختياره رجل المباراة في مباراتي الدورين ربع وقبل النهائي”.

واستكمل: “عزز اللاعب مكانته كواحد من أفضل لاعبي المسابقة على الإطلاق، حيث تمكن من إنجاز عدد من المراوغات أكثر من أي لاعب آخر في دوري أبطال آسيا منذ عام 2013 مع 129 مراوغة ناجحة مع تسجيله ثمانية أهداف في آخر ثماني مباريات في الأدوار الإقصائية في المسابقة (6 أهداف، 2 تمريرات حاسمة)”.