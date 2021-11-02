انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد بنغلاديش في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان، بفوز الأخضر الأولمبي بثلاثية دون رد، ليتأهل إلى البطولة رسميًا.

الأخضر يتقدم بثنائية

وبدأت مباراة السعودية ضد بنغلاديش التي أُقيمت على ملعب جار المركزي في طشقند بشكل سريع، ونجح الأخضر في فرض سيطرته على اللعب منذ الدقائق الأولى، قبل أن يفض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 16 دقيقة.

ونجح سعود عبدالحميد في هز شباك منتخب بنغلاديش عند الدقيقة 16، واستمر ضغط الأخضر وتمكن زياد الجهني من إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 19، ليمنح لاعبي منتخب السعودية الأفضلية.

واستمرت محاولات اللاعبين أملًا في تعزيز التقدم وتسهيل مهمتهم في تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل، إلا أنهم لم ينجحوا في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب السعودية ضد بنغلاديش بهدفين نظيفين.

أيمن يحيى يعزز تقدم المنتخب

وبدأ الشوط الثاني من مباراة السعودية ضد بنغلاديش بشكل سريع، وسط محاولات من لاعبي المنتخب، قبل أن ينجح أيمن يحيى في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 70، ليجري المدير الفني سعد الشهري أكثر من تبديل بعد ذلك.

ودفع باللاعب عبدالله الحمدان بدلًا من تركي العمار، ثم غادر خالد الغنام وزياد الجهني، وشارك حسين العيسى ومنصور البيشي بدلًا منهما، وأشرك الشهري في الدقائق الأخيرة إبراهيم محنشي ومشعل الصبياني بدلًا من حامد الغامدي وأيمن يحيى، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بثلاثية وتأهله إلى كأس آسيا 2022.

جدير بالذكر أنه يتأهل إلى نهائيات البطولة صاحب المركز الأول من كل مجموعة في المجموعات الـ11، بجانب أفضل 4 منتخبات في المركز الثاني، لينضموا إلى أوزبكستان، ليصل عدد المنتخبات المشاركة في كأس آسيا 2022، 16 منتخبًا.