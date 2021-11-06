وصلت بعثة الأخضر بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد إلى مدينة سيدني الأسترالية، وذلك لمواجهة المنتخب الأسترالي في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

الأخضر في الصدارة

ويتواجد المنتخب السعودي في المركز الأول برصيد 12 نقطة من الفوز في 4 مباريات على منتخبات فيتنام وعمان واليابان والصين.

أما المنتخب الأسترالي فيتواجد في المركز الثاني برصيد تسع نقاط من 3 انتصارات وهزيمة.

برنامج المنتخب السعودي

ويبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد التدريب في سيدني، عند السابعة مساء الغد الأحد ، ويستمر تدريبه في المدينة ذاتها يومي الاثنين والثلاثاء.

ويؤدي الأخضر تدريبه الرئيسي على إستاد كومبانك، ملعب المباراة، عند الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء المقبل، وستكون مواجهة السعودية ضد أستراليا، يوم الخميس، عند الساعة 12:15 مساء بتوقيت المملكة.

وتطير بعثة المنتخب السعودي إلى فيتنام، يوم 12 نوفمبر، ويؤدي اللاعبون تدريبات في هانوي، يومي 13 و14 من الشهر ذاته، ويخوض الأخضر المران الرئيسي في اليوم التالي على ملعب إستاد ماي دينيه، وستكون المباراة يوم 16 نوفمبر عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة.