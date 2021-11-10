أنهى الأخضر بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد استعداداته لمواجهة منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، يوم غد الخميس.

الأخضر جاهز لمواجهة أستراليا

وأجرى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حصة تدريبية على “استاد كومبانك”، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على ثلثي مساحة الملعب، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

وشهد مران الأخضر اليوم، حضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل وعضوي مجلس الإدارة نزيه النصر ونعيم البكر، من أجل دعم وتحفيز لاعبي المنتخب الوطني قبل مواجهة أستراليا.

على الجانب الآخر، أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب السعودي الأول مساء اليوم فحص فيروس كورونا تطبيقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

السعودية ضد أستراليا

ومن المقرر أن تلعب السعودية ضد أستراليا على “استاد كومبانك”، يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقبل مباراة السعودية ضد أستراليا، يحتل الأخضر المركز الأول في المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الكنغر الوصيف.