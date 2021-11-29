توقع المختص بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن درجة الحرارة تلامس درجة الصفر مئوية بعدة مناطق بالمملكة، موضحًا أن فصل الشتاء يبدأ عند علماء الأرصاد مع بداية شهر ديسمبر المقبل.

فيديو | مختص بالمركز الوطني للأرصاد: من المتوقع أن تلامس درجة الحرارة الصفر درجة مئوية لبعض مناطق #المملكة خلال الأيام القادمة #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/hHkFxDN72J

— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 28, 2021

تغيير الأجواء:

وتابع العقيل خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية: ابتداءً من يوم الأربعاء، تشهد المناطق الشمالية والغربية ومناطق حائل والرياض، تغيير الأجواء للبرودة حتى السبت المقبل؛ حيث من المتوقع أن تلامس درجات الحرارة درجة صفر مئوية، بالإضافة للمناطق الشرقية ووسط المملكة.

وتابع: بداية من 1 شهر ديسمبر يدخل فصل الشتاء عند علماء الأرصاد، وعند 21 من الشهر نفسه يدخل فصل الشتاء فلكيًا، حيث تعد هذه أول موجات البرد لفصل الشتاء.

وأتم: تتأثر المملكة بالرياح الشمالية الغربية في فصل الشتاء وتتأثر حينها درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تنشأ بعض الرمال والعواصف الرملية خاصة في الطرق السريعة في المنطقة الشمالية ووسط المملكة.