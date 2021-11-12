نشر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏صور الأقمار الإصطناعية التي رصدت تكونات السحب وكميات بخار الماء في الغلاف الجوي، وكذلك وميض البرق من السحب الرعدية.

ولفت غلام، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أن رادارت الطقس بالمركز الوطني للأرصاد رصدت التكونات على غرب البحر الأحمر.

توقعات الأرصاد:

وبيَّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه في يومَي السبت والأحد ستتأثر منطقة (تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر من يوم السبت حتى الثلاثاء منطقة (حائل، والحدود الشمالية، والجوف) بأمطار متوسطه في مجملها، ولا يستبعد أن يمتد تأثيره من يوم الأحد إلى الثلاثاء بأمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة (القصيم، والشرقية، وشمال منطقة الرياض).

تنبيه الدفاع المدني:

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سلامتهم.