انتهت مباراة غزل المحلة ضد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري لكرة القدم، بتحقيق المارد الأحمر لفوز هام بنتيجة 3/ 2.

غزل المحلة ضد الأهلي:

وبدأت مباراة غزل المحلة ضد الأهلي بشكل سريع، وأهدر حميدو ماو فرصة مبكرة، ورد المارد الأحمر بعرضية عن طريق علي معلول لعبها إلى بيرسي تاو، ليبعدها دفاع أصحاب الأرض.

وأخطأ حارس المرمى عمرو شعبان في إبعاد كرة عرضية، إلا أن فتح الله أبعدها، وطالب لاعبو المارد الأحمر بالحصول على ركلة جزاء، بسبب لمسة يد، ولكن الحكم رفض احتسابها بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

ونجح محمد مجدي قفشة في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 10 دقائق، قبل أن يبعد حارس المرمى محمد الشناوي تسديدة قوية من غزل المحلة، وأبعدها المدافع بدر بانون.

وأهدر قفشة فرصة خطيرة أبعدها عمرو شعبان، وأطلق محمد شريف تسديدة بجوار القائم، وأضاع تاو انفرادًا بالمرمى بعد مراوغة الحارس، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة غزل المحلة ضد الأهلي بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف.

معلول يخطف فوزًا قاتلًا:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أحرز بيرسي تاو الهدف الثاني بشكل رائع بعد مراوغة لاعبي الدفاع، وقلص عبده يحيى الفارق عند الدقيقة 57، مستغلًّا حالة ارتباك دفاعي من المارد الأحمر.

وأضاع محمد شريف فرصة تعزيز التقدم، ونجح غزل المحلة في تسجيل التعادل عند الدقيقة 94، بعدما اصطدمت كرة معاذ الحناوي بمدافع المارد الأحمر أكرم توفيق وهزت شباك الشناوي.

وحصل المارد الأحمر على خطأ من على حدود منطقة الجزاء، نجح علي معلول في تسجيله عند الدقيقة 97، لتنتهي مباراة غزل المحلة ضد الأهلي بفوز الفريق الضيف بثلاثية مقابل هدفين.

ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 15 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة عند 8 نقاط في المركز الرابع.