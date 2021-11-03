حقق الفريق الكروي الأول في النادي الأهلي فوزًا ثمينًا على نادي الباطن بهدف دون مقابل، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جماهير الأهلي تشعل المدرجات بعد تقدم فريقها#الأهلي_الباطن#قنوات_SSC pic.twitter.com/DvYAQPTjJN

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 3, 2021

ملخص مباراة الأهلي والباطن:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نجح الراقي في تسجيل هدف الفوز عبر اللاعب ماوريسيو أنطونيو لاعب نادي الباطن بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ67 من عمر المباراة.

الراقي يصعد 3 مراكز:

ولم ينجح نادي الباطن في العودة في المباراة ليحقق الراقي الفوز ويُصبح رصيده 15 نقطة في المركز السادس بعدما كان في التاسع، بينما تجمد رصيد الباطن عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

يذكر أن الأهلي سيواجه فريق أبها في الجولة الـ12 من الدوري يوم 21 نوفمبر، بينما يواجه الباطن فريق التعاون في نفس اليوم وبالجولة ذاتها.