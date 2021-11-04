تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بواجب العزاء لـ محمد الربيعي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي، وذلك بعد وفاة جدته.

محمد الربيعي لم يُكمل مباراة الباطن:

وكان المدرب الألباني بيسنك هاسي، المدير الفني للفريق الكروي الأول في الراقي، قرر بين الشوطين في مباراة الباطن، إخراج الحارس محمد الربيعي وإشراك الحارس ياسر المسيليم بدلًا منه.

وقدم الحارس المسيليم مستوى فني مميز في مباراة الباطن، وحافظ على نظافة شباكه، ليحقق الراقي فوزًا ثمينًا على الفريق السماوي.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وفي الشوط الثاني، نجح الراقي في تسجيل هدف الفوز عبر اللاعب ماوريسيو أنطونيو لاعب نادي الباطن بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ67 من عمر المباراة.

ولم ينجح نادي الباطن في العودة في المباراة ليحقق الراقي الفوز ويُصبح رصيده 15 نقطة في المركز السادس بعدما كان في التاسع، بينما تجمد رصيد الباطن عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

يذكر أن الأهلي سيواجه فريق أبها في الجولة الـ12 من الدوري يوم 21 نوفمبر، بينما يواجه الباطن فريق التعاون في نفس اليوم وبالجولة ذاتها.