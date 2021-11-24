سلم برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع البنك الأهلي السعودي، اليوم، الدفعة الأخيرة من مبادرة الإسكان التنموي الخيري، إذ تبنّى البنك توفير 500 وحدة سكنية مُكتملة البناء ومؤثثة لصالح الأسر الأشد حاجة المستفيدة من برامج الضمان الاجتماعي في عدد من مدن ومناطق المملكة.

وجاء ذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار بن عبدالواحد الخضيري، ومسؤولي الوزارة والبنك.

أهداف برنامج الإسكان التنموي

وأوضح الحقيل، أن برنامج الإسكان التنموي وعبر مبادراته المتعددة يُقوم بدور كبير بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص وأكثر من 350 جمعية خيرية في جميع مدن ومحافظات المملكة، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وبين أن التسليم يعدّ ثمرة لنضج الشراكة الفاعلة بين الوزارة والمؤسسات الوطنية المتنوعة التي أسهمت في توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة، وامتداداً لما تم توقيعه مؤخراً مع عدد من البنوك لتوفير المسكن الملائم للأسر السعودية، مقدماً شكره لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي ولجميع منسوبيه على جهودهم المبذولة.

مبادرة البنك الأهلي

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي المهندس عمار الخضيري، أن الدفعة الجديدة من الوحدات السكنية تعدّ تتويجاً للمبادرة النوعية التي أطلقها البنك في سياق دعمه للجهود الحكومية لتوفير السكن الكريم للأسر السعودية، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكداً حرص البنك على تعزيز شراكته مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبرنامج الإسكان التنموي الذي يعدّ أحد الركائز الأساسية لمنظومة برامج التنمية المستدامة في المملكة.

يُذكر أن تسليم الوحدات ضمن الدفعة الأخيرة شَمِل 139 أسرة في 21 مدينة ضمن غالبية مناطق المملكة، وتوزعت في ناوان ورفحاء وطريف وشقراء والدوادمي ورماح والأفلاج وحفر الباطن والمجمعة وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة والنبهانية والبدائع وتيماء وحائل والخرمة وتبوك والزلفي، ليبلغ بذلك مجموع الأسر التي استفادت من المبادرة منذ انطلاقها 500 أسرة في 26 مدينة وقرية حول المملكة.