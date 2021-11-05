أكد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد أن اللاعب سعود عبدالحميد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالنادي لن يتم تجديد عقده بالفترة المقبلة.

نادي الاتحاد ينتقد طريقة تفاوض وكيل سعود عبدالحميد

وتحدث الحائلي لـ برنامج ” أكشن مع وليد” : “طريقة فهد باقديم وكيل أعمال اللاعب غير مقبولة، ونحن في النادي لا نقبل المزيدات”.

وأضاف الحائلي: ” لن نجدد عقد اللاعب وهو غير باق معنا، الله يستر عليه ويوفقه في اللي جاي”.

النصر راقب اللاعب

وحاول نادي الاتحاد خلال الأشهر القليلة الماضية، التفاوض مع عبدالحميد صاحب الـ23 عامًا لتجديد العقد لكن لاعب المنتخب السعودي الأولمبي لم يحسم موقفه، مما جعل إدارة النادي تتخذ قرارًا بعدم تجديد عقده.

يذكر أن اسم عبدالحميد كان ارتبط بالانتقال لنادي النصر في حال لم يُجدد عقده مع العميد.