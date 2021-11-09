أعلن نادي الاتحاد عن خوض الفريق الأول لكرة القدم لمباراة ودية ضد نظيره ضمك، استعدادًا لاستئناف المنافسات مجددًا.

الاتحاد يواجه ضمك

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره ضمك وديًا، يوم الأحد المقبل، على ملعب النادي، ضمن التحضيرات للمرحلة المقبلة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم، يوم غد الأربعاء، تحضيراته بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة الروماني كوزمين كونترا للاعبين خلال الفترة الماضية، بسبب التوقف الدولي.

وسوف تنطلق تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على ملعب النادي دون مشاركة اللاعبين الدوليين، وهم؛ فهد المولد، عبدالإله المالكي، سعود عبدالحميد، زياد الصحفي وعبدالرحمن العبود، بجانب المصري الدولي أحمد حجازي.

العميد في دوري محمد بن سلمان

ويستعد العميد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 27 نوفمبر، بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

وينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة، من الفوز في 7 مباريات والتعادل مرتين والخسارة في مثلهما، وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الثاني.