فرض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، سيطرته على 3 أرقام وذلك بعد مرور 11 جولة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

3 أرقام فرض فيها الاتحاد سيطرته

ونجح العميد في الخروج بشباك نظيفة للمرة الأولى في مباراتين على التوالي بالموسم الحالي، كما بات العميد أكثر الفرق فوزًا في الدوري حتى الآن، بواقع 7 مباريات.

والرقم الثالث هو أن العميد يُعد الأقوى هجوميًا بعد أن أحرز نجومه 22 هدفًا والأقوى دفاعًا حيث سكنت شباك العميد 8 أهداف فقط.

العميد في الصدارة

ويتواجد الاتحاد في صدارة الدوري برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد نادي الشباب في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، ويليه نادي ضمك ثالثًا برصيد 21 نقطة، والهلال رابعًا برصيد 19 نقطة.

أما الرائد والفيحاء في المركزين الخامس والسادس برصيد 17 نقطة لكل فريق والأهلي سابعًا برصيد 15 نقطة، والفيصلي ثامنًا برصيد 14 نقطة، والنصر تاسعًا برصيد 13 نقطة والفتح عاشرًا برصيد 12 نقطة.

أما أندية الحزم والتعاون والاتفاق وأبها فيتواجدون في المراكز من الحادي عشر إلى الرابع عشر برصيد 10 نقاط لكل فريق.

بينما يتواجد الباطن في المركز الـ15 برصيد تسع نقاط، والطائي في المركز الـ16 والأخير برصيد سبع نقاط.