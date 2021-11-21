تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق من تحقيق فوز عريض على حساب نادي الحزم بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص المباراة

وأنهى فارس الدهناء الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد سجله اللاعب السويدي كوايسون في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، كشر فارس الدهناء عن أنيابه، ليضيف ثاني الأهداف عبر مهاجمه المغربي وليد أزارو في الدقيقة الـ84.

وواصل فارس الدهناء تألقه، ليضيف ثالث الأهداف عبر اللاعب فيليبي كيش في الدقيقة الـ 87.

الاتفاق يصعد 3 مراكز

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد نادي الاتفاق 13 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد فريق الحزم عند 10 نقاط في المركز الـ13.