أنهى الفريق الكروي الأول في الاتفاق، الشوط الأول من مباراته أمام الحزم متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من دوري المحترفين السعودي.

⚽️🎥 د45+2’ شاهد الهدف الأول للاتفاق عن طريق " كوايسون ".#الحزم_الاتفاق pic.twitter.com/TPwEaqEW9Y

— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) November 21, 2021

ونجح اللاعب السويدي روبن كوايسون في إحراز الهدف الوحيد لفارس الدهناء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

إصابة نجم الاتفاق تُربك حسابات الفريق

وقبل انطلاق مباراة الحزم، ذكر الحساب الرسمي لـ فارس الدهناء عبر “تويتر” أن اللاعب محمد الكويكبي سيغيب عن مباريات فارس الدهناء لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية.